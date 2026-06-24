Pilar Miranda exige explicaciones tras la última incidencia ferroviaria: “Es una vergüenza lo que están haciendo con Huelva”

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado su indignación tras la nueva incidencia registrada en las conexiones ferroviarias entre Huelva y Madrid, que provocó importantes retrasos y afectó a decenas de viajeros, entre ellos alumnos del Aula de la Experiencia que regresaban de un viaje y permanecieron durante horas retenidos en un tren.

Miranda ha lamentado que los problemas vuelvan a repetirse apenas unos días después de restablecerse la circulación ferroviaria tras las obras realizadas en la línea y ha denunciado la situación que vivieron numerosos pasajeros, especialmente personas mayores.

“Diez horas de retraso, personas muy mayores retenidas con mareos, con sensación de angustia al estar encerradas y soportando altas temperaturas. Lo han pasado muy mal”, ha señalado la alcaldesa.

La regidora ha asegurado que la ciudad está “cansada de aguantar” una situación que considera inadmisible y ha vuelto a reclamar una reunión con el Ministerio de Transportes, Adif y Renfe para abordar de forma urgente los problemas que afectan a las conexiones ferroviarias de la provincia.

“Es una vergüenza lo que están haciendo con Huelva”, ha afirmado Miranda, quien ha insistido en la necesidad de que las distintas administraciones implicadas coordinen esfuerzos para mejorar las infraestructuras ferroviarias.

La alcaldesa ha recordado además que la provincia permaneció más de dos semanas sin servicio ferroviario por las obras ejecutadas en la línea y ha lamentado que, tras esa interrupción, continúen produciéndose incidencias que generan incertidumbre entre los usuarios.

“Ahora la noticia es cuando un tren llega a su hora. No podemos seguir teniendo miedo a subirnos a un tren sin saber si vamos a llegar ni cómo vamos a llegar”, ha manifestado.

Miranda ha solicitado una hoja de ruta clara para mejorar las conexiones ferroviarias de Huelva y ha advertido de que el Ayuntamiento seguirá reclamando soluciones donde sea necesario.

“No vamos a cansarnos. Seguiremos trabajando, volveremos a Europa y seguiremos pidiendo reuniones en Madrid. Iremos donde haga falta porque Huelva no puede esperar más”, ha concluido la alcaldesa, reiterando su compromiso de continuar defendiendo las reivindicaciones de la provincia en materia de infraestructuras ferroviarias.