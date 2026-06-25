Un mural honra en Huelva la memoria de los hijos que ya no están

La Asociación Un Camino Diferente ha inaugurado un mural conmemorativo en el cementerio de Huelva como homenaje a los hijos que ya no están y a las familias que mantienen vivo su recuerdo.

La obra simboliza el camino que continúa más allá de la pérdida y pretende convertirse en un espacio de memoria, recogimiento y esperanza para madres, padres y familiares que han vivido el fallecimiento de un ser querido.

Con esta iniciativa, la asociación quiere rendir homenaje al amor, la fortaleza y la capacidad de seguir adelante de quienes afrontan el duelo, ofreciendo además un lugar donde recordar a sus hijos y mantener vivo su legado.

Desde la entidad han agradecido la colaboración de todas las personas e instituciones que han hecho posible este proyecto, concebido como un símbolo de acompañamiento y apoyo para las familias que atraviesan esta difícil experiencia.

El nuevo mural pasa a formar parte del cementerio de Huelva como un espacio permanente de recuerdo y homenaje a quienes, aunque ya no estén físicamente, continúan presentes en la memoria y el corazón de sus seres queridos.