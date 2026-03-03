La Universidad de Huelva celebra su 3 de marzo con reconocimientos, emoción y memoria

La comunidad académica ha conmemorado este 3 de marzo el aniversario de la creación de la Universidad de Huelva, una fecha señalada que simboliza el nacimiento de la institución y su consolidación como referente educativo y científico en la provincia.

Durante la ceremonia también se ha reconocido a las personas distinguidas con las Medallas de la Universidad, entre ellas José Enrique Sánchez Núñez, a título póstumo, por su “entrega silenciosa y permanente vocación de servicio”, así como a la profesora Encarnación Lemus, al profesor Pedro Pérez y a María Antonia Peña, exrectora de la institución, por su contribución al crecimiento y consolidación del proyecto universitario onubense.

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a la fotógrafa Maria Clauss, quien durante más de dos décadas documentó con su cámara la vida universitaria. La Universidad le ha dedicado un sentido recuerdo tras su fallecimiento en la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde perdió la vida junto a su marido, el periodista Óscar Toro.

El acto ha reafirmado el papel de la Universidad de Huelva como motor de conocimiento, desarrollo y cohesión social en la provincia.

El 3 de marzo vuelve así a erigirse en símbolo de identidad y de futuro para una institución que, desde su creación, ha marcado el rumbo académico y cultural de Huelva.