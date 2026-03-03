El Centro de Transfusión de Huelva anuncia sus horarios de donación de sangre en marzo
El servicio atenderá de lunes a viernes por la mañana y abrirá tres tardes adicionales para facilitar la participación
El Centro de Transfusión de Huelva ha informado de su horario de atención para la donación de sangre durante el mes de marzo, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y reforzar las reservas.
De lunes a viernes, el centro permanecerá abierto en horario de mañana, de 9.00 a 14.30 horas. Además, se habilitarán turnos extraordinarios en horario de tarde los días 4, 6 y 11 de marzo, en este caso de 15.30 a 21.00 horas.
Desde el servicio se anima a la ciudadanía a acudir a donar, recordando la importancia de mantener niveles óptimos de sangre para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos y posibles situaciones de urgencia.