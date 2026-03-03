Buscar
martes. 03.03.2026
El Ayuntamiento de Huelva refuerza la programación de Igualdad con un acto conjunto por el 8M en la Plaza de Las Monjas

La conmemoración institucional se celebrará el 6 de marzo junto a Junta y Diputación y se completa con música, exposiciones y cine dirigido por mujeres

Huelva Ayuntamiento 8M
El Ayuntamiento de Huelva refuerza la programación de Igualdad con un acto conjunto por el 8M en la Plaza de Las Monjas
03/03/26 - 10:25

El Ayuntamiento de Huelva ha reforzado su programación de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuyo acto central tendrá lugar el próximo viernes, 6 de marzo, a las 17.30 horas, en la Plaza de Las Monjas. La convocatoria se celebrará de forma conjunta con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, en una apuesta por la unidad institucional.

La teniente de alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha destacado que el 8 de marzo es una fecha clave para “reivindicar los derechos de las mujeres, visibilizar los avances logrados y recordar que la igualdad debe ser una prioridad durante todo el año”. En este sentido, ha puesto en valor que, al igual que ocurrió el pasado 25N, las administraciones vuelvan a unirse en una misma convocatoria pública.

El acto institucional contará con la lectura de un manifiesto y la participación de la alcaldesa, Pilar Miranda; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; y el presidente de la Diputación, David Toscano. Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en esta conmemoración abierta.

La programación especial incluye además la IV edición de Igualarte ‘Melodías por la Igualdad’, que se celebrará el 4 de marzo en el Gran Teatro con la participación de artistas onubenses en un espectáculo que combinará música, poesía y representaciones teatrales. La entrada será libre hasta completar aforo.

Del 5 de marzo al 30 de abril, el Centro Social Gota de Leche acogerá la exposición ‘…y las mujeres en los ojos de los hombres’, una muestra que invita a reflexionar sobre la representación femenina en las artes plásticas y la fotografía.

Asimismo, del 12 al 14 de marzo, el Gran Teatro será escenario de una nueva edición de WofestHuelva, festival consolidado que ofrece un espacio para el cine dirigido por mujeres y el encuentro entre creadoras y público.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que estas iniciativas forman parte de una programación estable que se desarrolla durante todo el año, con acciones formativas, talleres en barrios y centros educativos, campañas de sensibilización y actividades culturales. “La igualdad no se defiende solo un día, se construye cada día”, ha subrayado la responsable municipal.