Moeve dona al Archivo Municipal su colección histórica de revistas internas (1967-2015)

El Ayuntamiento de Huelva ha recibido la colección completa de la revista interna de Moeve, Octano y Octanoticias, editadas entre 1967 y 2015, que desde hoy pasa a formar parte de los fondos del Archivo Municipal. La donación, compuesta por 423 ejemplares, permitirá conservar y poner a disposición pública un valioso testimonio de la evolución industrial y social de la ciudad.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, junto a la directora del Archivo Municipal, Luisa Borrallo, han recibido los ejemplares de manos de Narciso Rojas, en representación de la compañía. El edil ha destacado que esta cesión “recorre más de seis décadas de trayectoria común entre la empresa y la sociedad onubense” y subrayó que su integración en el Archivo garantiza su conservación y acceso para investigadores y ciudadanía.

Las publicaciones recogen no solo los principales hitos técnicos y transformaciones ambientales vinculadas a la actividad industrial, sino también testimonios de trabajadores, iniciativas sociales y la relación de la empresa con el entorno institucional y cultural de Huelva.

Desde Moeve han señalado que esta entrega responde a su compromiso con la memoria colectiva de la ciudad y con la preservación de un legado en el que los empleados, tanto actuales como históricos, son protagonistas.

Con esta incorporación, el Archivo Municipal suma una fuente documental relevante para comprender el desarrollo del sector energético en la provincia y su impacto en la identidad económica y social de Huelva a lo largo de casi medio siglo.