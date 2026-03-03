Huelva se suma al movimiento europeo por la neutralidad climática como ‘ciudad follower’

Huelva ha dado un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad al incorporarse a la Plataforma CitiES 2030, convirtiéndose en ‘ciudad follower’ dentro del movimiento de la Misión Climática en España. Con esta adhesión, la capital onubense se integra en la red estatal alineada con la iniciativa europea que impulsa la neutralidad climática en 100 ciudades antes de 2030, dentro del programa Horizonte Europa.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha destacado que esta incorporación abre nuevas oportunidades de colaboración, aprendizaje y captación de fondos europeos, reforzando el compromiso municipal de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

Huelva participó el pasado 10 de febrero en su primera reunión como miembro de la plataforma, donde compartió sus prioridades en transición energética y sostenibilidad, en un contexto especialmente relevante para una ciudad con fuerte peso industrial y portuario que avanza hacia la industria verde y las energías limpias.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una Oficina Técnica específica y trabaja en la elaboración de un Plan de Acción, un Plan de Financiación y un Plan de Alianzas que estructuren la hoja de ruta climática de la ciudad. Entre los ejes estratégicos destacan el impulso al hidrógeno verde, la descarbonización, la gestión eficiente de recursos y la generación de empleo vinculado a la economía verde.

Con su integración en CitiES 2030, Huelva busca consolidarse como referente estatal en innovación urbana sostenible y coordinar bajo una estrategia común las iniciativas ya en marcha para avanzar hacia un modelo de ciudad más resiliente y climáticamente responsable.