La Facultad de Enfermería incorporará equipos de última generación que permitirán a estudiantes entrenar en entornos realistas y seguros

La Universidad de Huelva ha anunciado la incorporación de sistemas de simulación clínica avanzada en su Facultad de Enfermería, una iniciativa que permitirá a los estudiantes practicar técnicas y procedimientos en escenarios que reproducen la realidad, desde urgencias y cuidados críticos hasta atención domiciliaria, sin riesgo para pacientes.

La licitación incluye no solo la adquisición de los equipos de última generación, sino también su instalación y la formación especializada del profesorado, asegurando que los docentes puedan sacar el máximo partido a la tecnología.

Con este avance, la UHU refuerza su compromiso con la innovación educativa y la excelencia en la formación de Enfermería y Medicina, preparando a los futuros profesionales para los retos de la sanidad del siglo XXI.