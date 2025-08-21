Buscar
jueves. 21.08.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    27.3 °C
    cielo claro

La Facultad de Enfermería incorporará equipos de última generación que permitirán a estudiantes entrenar en entornos realistas y seguros

La Universidad de Huelva da un paso decisivo en innovación sanitaria y refuerza la formación práctica de futuros profesionales

 

IMG_7581
Universidad de Huelva Medicina
La Facultad de Enfermería incorporará equipos de última generación que permitirán a estudiantes entrenar en entornos realistas y seguros
Redacción
Redacción
21/08/25 - 14:43

La Universidad de Huelva ha anunciado la incorporación de sistemas de simulación clínica avanzada en su Facultad de Enfermería, una iniciativa que permitirá a los estudiantes practicar técnicas y procedimientos en escenarios que reproducen la realidad, desde urgencias y cuidados críticos hasta atención domiciliaria, sin riesgo para pacientes.

La licitación incluye no solo la adquisición de los equipos de última generación, sino también su instalación y la formación especializada del profesorado, asegurando que los docentes puedan sacar el máximo partido a la tecnología.

Con este avance, la UHU refuerza su compromiso con la innovación educativa y la excelencia en la formación de Enfermería y Medicina, preparando a los futuros profesionales para los retos de la sanidad del siglo XXI.