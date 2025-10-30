La Universidad de Huelva alerta sobre un comunicado falso que circula en el campus en relación a una supuesta visita del comunicador Vito Quiles

La Universidad de Huelva ha emitido un comunicado en el que advierte a la comunidad universitaria sobre un mensaje falso que ha estado circulando recientemente, en el que se hacía referencia a una supuesta visita del comunicador Vito Quiles al campus.

Según el Rectorado, la información difundida no procede de la institución y podría haber sido utilizada para generar aglutinamiento de personas. Por este motivo, la universidad solicita la colaboración y responsabilidad de toda la comunidad universitaria, apelando al respeto y la convivencia que caracterizan al campus.

En el falso comunicado, se exponía que la Universidad no difundiría esta información a través de sus redes institucionales, con el objetivo de evitar darle mayor repercusión mediática y preservar la neutralidad y el clima académico habitual.

Con todo ello, la institución ha anunciado que iniciará las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades por la suplantación de identidad de la universidad y las consecuencias que ello pueda conllevar.

La Universidad de Huelva reitera su compromiso con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todas las personas presentes en el campus, recordando la importancia de contrastar la información antes de difundirla.