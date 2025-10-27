La Universidad de Huelva acoge una nueva campaña de donación de sangre del Centro de Transfusión

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de donación de sangre en la Universidad de Huelva (UHU), coincidiendo con la celebración de la Semana de la Salud. El objetivo es acercar esta práctica solidaria a la comunidad universitaria y captar nuevos donantes para garantizar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales de la provincia, que requieren unas 80 donaciones diarias.

Las colectas se realizarán en el aulario Galileo Galilei del Campus de El Carmen, los días 6, 11, 18 y 25 de noviembre, en horario de mañana, y también por la tarde el día 11.

Desde el centro recuerdan que “cada donación puede salvar hasta tres vidas” y animan a los onubenses a sumarse a la campaña, recordando que pueden donar las personas de entre 18 y 65 años, con más de 50 kilos de peso y en buen estado de salud.

Además de en la UHU, las donaciones pueden realizarse en el propio Centro de Transfusión del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, o consultar los puntos móviles a través de la web y redes sociales del Servicio Andaluz de Salud.