La Universidad de Huelva acoge desde mañana una campaña para captar nuevos donantes de sangre entre los jóvenes

El Centro de Transfusión de Huelva pondrá en marcha desde mañana una nueva campaña de donación de sangre en la Universidad de Huelva (UHU), una iniciativa dirigida especialmente a estudiantes con el objetivo de fomentar el relevo generacional entre los donantes y garantizar las reservas necesarias en la provincia.

Desde la institución sanitaria se hace un llamamiento a la comunidad universitaria para participar en esta primera campaña del año, recordando que cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas y resulta imprescindible para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, accidentes y otras situaciones de emergencia.

La iniciativa se desarrollará en la Sala de Lectura 2 del Aulario Galileo Galilei del campus universitario en varias fechas a lo largo del mes de marzo. Las jornadas comenzarán el jueves 5 de marzo, en horario de 10:00 a 14:00 horas, y continuarán el martes 10 de marzo, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas. Posteriormente, se celebrarán nuevas convocatorias el martes 24 y el jueves 26 de marzo, también de 10:00 a 14:00 horas.

El Centro de Transfusión, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), subraya que mantener estables las reservas de sangre es una necesidad constante del sistema sanitario. Por ello, consideran fundamental la implicación de las nuevas generaciones para asegurar que este acto solidario continúe en el tiempo.

Los responsables sanitarios recuerdan que donar sangre es un proceso rápido y seguro que puede tener un impacto decisivo para quienes dependen de una transfusión. En este sentido, animan a los jóvenes universitarios a participar y contribuir con un gesto solidario que, insisten, “no cuesta nada y puede significarlo todo para quien lo necesita”.