La UHU reivindica a Juan Ramón Jiménez como un autor conectado con su tiempo y rompe el mito del poeta aislado

La Universidad de Huelva ha inaugurado un simposio dedicado a analizar la figura de Juan Ramón Jiménez desde una perspectiva renovada, poniendo el foco en sus relaciones con escritores, artistas e intelectuales de su tiempo y desmontando la imagen tradicional de un autor aislado.

La iniciativa, impulsada por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, reúne a especialistas de distintos ámbitos con el objetivo de profundizar en los vínculos culturales, debates e influencias que marcaron tanto la obra como la trayectoria vital del poeta moguereño, Premio Nobel de Literatura.

La directora de la cátedra, Rosa García Gutiérrez, ha explicado que este enfoque responde a una línea de investigación consolidada que busca mostrar “a un Juan Ramón plenamente consciente de su momento histórico y del campo cultural en el que se movía”, destacando las relaciones de “discusión, aprendizaje, magisterio y polémica” que mantuvo con figuras clave de su época.

El encuentro, abierto tanto al ámbito académico como al público general, pretende acercar una visión más compleja y dinámica del autor, enmarcándolo en un periodo de intensos cambios sociales y culturales que desembocarían en la Guerra Civil.

Por su parte, el director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, Antonio Ramírez Almanza, ha valorado el simposio como “un paso más” en la difusión del legado del poeta, destacando su enfoque novedoso y la posibilidad de descubrir una dimensión más íntima de su figura.

Desde el ámbito institucional, el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación Zenobia Juan Ramón, Gustavo Cuéllar, ha subrayado la importancia de esta iniciativa para seguir proyectando la figura del autor, mientras que la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con esta cátedra como eje de identidad cultural de la provincia.

Por último, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha destacado la consolidación de la cátedra como referente nacional e internacional en el estudio del legado juanramoniano, poniendo en valor la colaboración institucional que hace posible este tipo de iniciativas.