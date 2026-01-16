La UHU refuerza un modelo de PAU más cercano con nuevas sedes en Lepe y La Palma del Condado

La Universidad de Huelva ha consolidado en los últimos años un modelo de organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) sólido y garantista, que seguirá avanzando en 2026 con la incorporación de dos nuevas sedes en la provincia: el IES La Arboleda de Lepe y el IES La Palma, en La Palma del Condado. Con esta ampliación, Huelva contará el próximo curso con cuatro sedes para la realización de la PAU: Huelva capital, Aracena, Lepe y La Palma del Condado.

La medida supone un paso relevante para mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes afrontan una de las pruebas más decisivas de su etapa educativa. El objetivo principal es reducir los desplazamientos, minimizar el cansancio y el estrés asociados a los trayectos largos y garantizar que el lugar de residencia no suponga una desventaja académica para el alumnado.

Los datos de la PAU 2025 avalan esta decisión. En la convocatoria ordinaria se examinaron 2.528 estudiantes y en la extraordinaria 747. Una parte muy significativa del alumnado procedente de la Costa y del Condado tuvo que desplazarse hasta Huelva capital, con cientos de estudiantes de Lepe y su entorno y del Condado realizando largos trayectos en jornadas de alta exigencia académica. Estas cifras evidencian la necesidad de avanzar en la descentralización territorial de las sedes.

La planificación se ha llevado a cabo en coordinación con la Junta de Andalucía y la comunidad educativa, analizando incidencias y seleccionando centros que cumplen los requisitos organizativos y normativos. El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado que esta iniciativa responde a la voluntad de acercar la Universidad a los estudiantes, reforzar la equidad y consolidar la vocación de servicio público de la institución.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Huelva, Carlos Soriano, ha señalado que la PAU 2026 está diseñada para avanzar hacia una prueba más justa y cercana, subrayando que reducir los desplazamientos contribuye a mejorar el bienestar del alumnado y a evitar desigualdades derivadas del territorio.

La ampliación de sedes refleja una gestión orientada a las personas, basada en datos reales y pensada para las familias, que sitúa al alumnado en el centro de la acción institucional y refuerza la igualdad de oportunidades educativas en toda la provincia de Huelva.