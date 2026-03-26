La UHU lidera un estudio pionero que analiza el esfuerzo físico de los costaleros con tecnología de élite

Un equipo de investigación de la Universidad de Huelva, en colaboración con la Universidad CEU Fernando III, está desarrollando un innovador estudio que analiza de forma objetiva el esfuerzo físico de los costaleros mediante tecnología utilizada habitualmente en el deporte de alto rendimiento.

El proyecto emplea un dispositivo WIMU PRO, un sistema de seguimiento avanzado que permite registrar en tiempo real parámetros como la aceleración, la estabilidad o la carga mecánica. Este dispositivo se ha instalado en el centro de masas del paso de misterio de la Hermandad del Prendimiento de Huelva, lo que permite obtener datos precisos durante la marcha y las tradicionales “levantás”.

Las mediciones se llevarán a cabo el Miércoles Santo, coincidiendo con la salida procesional, aunque el sistema ya ha sido probado previamente en ensayos reales, lo que aporta un alto valor al estudio al desarrollarse en condiciones auténticas.

La investigación tiene su origen en una línea iniciada en 2017 por el profesor José Miguel Robles y ha evolucionado hacia un enfoque más aplicado gracias a la colaboración entre Eduardo Fernández Ozcorta y Rafael Ramos Véliz, especialistas en Ciencias del Deporte.

El objetivo principal es generar evidencia científica que permita mejorar la seguridad y la salud de los costaleros, identificando patrones de esfuerzo relacionados con la fatiga, la sobrecarga y el riesgo de lesiones. Para ello, el estudio combina conocimientos de Enfermería y Ciencias del Deporte en un enfoque multidisciplinar con clara aplicación práctica.

Esta iniciativa sitúa a la investigación onubense a la vanguardia en el análisis de una actividad tradicional, incorporando herramientas tecnológicas que pueden contribuir a hacer más segura una de las labores más exigentes de la Semana Santa.