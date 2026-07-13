La UHU y Fundación ONCE refuerzan su apuesta por la inclusión

La Universidad de Huelva y la Fundación ONCE han firmado su primer convenio marco de colaboración, un acuerdo que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas para fomentar la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito universitario.

Con esta alianza estratégica, ambas instituciones refuerzan su compromiso con una universidad más abierta e inclusiva, sentando las bases para la puesta en marcha de futuros convenios específicos y proyectos destinados a mejorar la experiencia académica y profesional del alumnado con discapacidad.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó que este acuerdo responde a uno de los principales objetivos del actual equipo de gobierno. "Queremos que la Universidad de Huelva sea un referente en atención a la discapacidad e inclusión. La universidad debe ser un espacio donde nadie quede atrás y donde todas las personas puedan desarrollar plenamente su potencial", afirmó.

Rodríguez señaló además que la colaboración con Fundación ONCE permitirá reforzar las políticas que la institución viene impulsando en materia de igualdad, diversidad y compromiso social, avanzando hacia un campus cada vez más accesible.

Por su parte, la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento de Fundación ONCE, Isabel Martínez, valoró la incorporación de la Universidad de Huelva a la red de universidades españolas con las que la entidad mantiene acuerdos de colaboración y destacó el compromiso mostrado por el equipo rectoral con las políticas de inclusión.

El convenio contempla distintas líneas de actuación orientadas a fortalecer la atención al alumnado con discapacidad, apoyar la elaboración del futuro Plan de Diversidad de la Universidad de Huelva y promover iniciativas que favorezcan tanto la empleabilidad como el acceso a una formación superior en igualdad de condiciones.

Desde Fundación ONCE también se puso de relieve el aumento sostenido del número de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas, una realidad que hace necesario seguir eliminando barreras y avanzando hacia una educación superior plenamente inclusiva.

La colaboración entre ambas entidades parte además de una experiencia previa de trabajo conjunto. Durante el curso 2025-2026, la Universidad de Huelva ha desarrollado la quinta edición del programa FEADI, financiado por Fundación ONCE y dirigido a mejorar la capacitación y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual mediante formación específica y prácticas en distintos servicios universitarios y empresas colaboradoras.

Con este acuerdo, la Universidad de Huelva da un paso más en su objetivo de consolidarse como una institución comprometida con la igualdad de oportunidades, la diversidad y la plena participación de todas las personas en la vida universitaria.