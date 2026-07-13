Huelva supera por primera vez la media andaluza en reciclaje de papel y cartón

Huelva ha alcanzado por primera vez un hito en materia de reciclaje al situarse por encima de la media andaluza en la recogida selectiva de papel y cartón. Según los datos de Ecoembes correspondientes a 2025, cada onubense depositó una media de 15,7 kilos de estos residuos en el contenedor azul, un 5 % más que la media de Andalucía, situada en 13,9 kilos por habitante, y un 7 % por encima de los registros obtenidos el año anterior.

La evolución de los últimos cinco años confirma además una tendencia al alza. Entre 2020 y 2025, la cantidad de papel y cartón depositada en los contenedores azules de la capital ha aumentado un 39 %, consolidando el crecimiento de la recogida selectiva y el compromiso ciudadano con el reciclaje.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha valorado estos resultados asegurando que reflejan la creciente implicación de los onubenses en la correcta gestión de los residuos. No obstante, ha señalado que la ciudad todavía se encuentra por debajo de la media nacional, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir fomentando tanto la participación como la correcta separación de los residuos.

Actualmente, Huelva dispone de 460 contenedores azules, de los que 450 son de carga lateral y diez están soterrados, lo que supone una dotación de 10,27 contenedores por cada mil habitantes.

También aumenta el reciclaje de envases

La recogida de envases ligeros también experimentó un crecimiento durante el pasado año. Cada onubense depositó una media de 9,3 kilos de envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo, un 9 % más que en 2024 y un 10 % más que hace cinco años.

Sin embargo, estos datos continúan situando a Huelva por debajo de las medias andaluza y nacional en esta fracción. Además, el porcentaje de residuos impropios en el contenedor amarillo alcanzó el 26,8 %, siendo frecuentes materiales como textiles, papel y cartón, plásticos que no son envases y otros residuos celulósicos.

Más contenedores y campañas de sensibilización

Para seguir mejorando estos resultados, el Ayuntamiento de Huelva y Ecoembes reforzarán durante 2026 las campañas de información y sensibilización ciudadana, además de revisar las rutas y frecuencias de recogida cuando sea necesario.

Entre las medidas previstas también figura la instalación de nuevas papeleras de reciclaje en centros educativos, instalaciones deportivas, edificios municipales, centros de trabajo y espacios destinados a eventos, con el objetivo de facilitar la separación de residuos fuera del hogar.

Desde el Consistorio recuerdan que una correcta separación de los residuos en origen permite reducir el impacto ambiental, aprovechar mejor los materiales reciclables y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y comprometido con la economía circular.