Una treintena de jóvenes se forma en transición energética

Una treintena de jóvenes ha participado esta semana en el curso de verano, una iniciativa organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para preparar a los futuros profesionales ante los cambios que experimentará el sector energético.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado a los participantes junto a la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora; el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, y la directora de la sede de Santa María de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, con el objetivo de darles la bienvenida y animarles a aprovechar al máximo esta formación.

Durante su intervención, Miranda destacó que Huelva atraviesa "una oportunidad histórica" gracias al desarrollo del Valle del Hidrógeno Verde y la transición energética, aunque insistió en que ese crecimiento debe ir acompañado de profesionales cualificados capaces de liderar los nuevos proyectos. "Las inversiones son importantes, pero también lo es preparar a las personas para que puedan acceder a los nuevos empleos, impulsar la innovación y liderar el futuro de nuestra provincia", señaló.

La alcaldesa puso además en valor el carácter pionero de esta iniciativa, al tratarse de la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Huelva se incorpora a la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, una colaboración que, según indicó, refuerza la apuesta municipal por la formación como motor del desarrollo económico.

El curso, integrado en la programación estival de la sede de La Rábida de la UNIA, ha reunido a estudiantes, investigadores, profesionales y representantes institucionales interesados en conocer los retos y oportunidades que plantea la implantación de un nuevo modelo energético, con especial atención al papel que desempeñará Huelva como uno de los principales polos europeos del hidrógeno verde.

A lo largo de las distintas sesiones se han abordado aspectos relacionados con la planificación estratégica del Valle del Hidrógeno Verde, el impacto económico e industrial de la transición energética, la innovación, la sostenibilidad, la formación especializada y las oportunidades para la industria auxiliar y el tejido empresarial.

El programa ha contado con la participación de expertos procedentes del ámbito universitario, empresarial e institucional, entre ellos representantes de AIQBE, el Tecnológico de Monterrey (México), el Clúster del Hidrógeno Verde de Magallanes (Chile), la FOE y responsables de diferentes empresas y administraciones vinculadas al desarrollo de este sector.

Esta acción formativa se enmarca en el proyecto Greener, una iniciativa de cooperación transfronteriza destinada a fortalecer el mercado laboral de la industria auxiliar vinculada a las energías renovables en el territorio Alentejo-Algarve-Andalucía. El proyecto forma parte del Programa Interreg VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).