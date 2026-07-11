Huelva lidera el programa ‘Ciudad Laboratorio’ 2026

Huelva se ha convertido en el municipio mejor valorado de su categoría en la convocatoria del programa ‘Ciudad Laboratorio’ 2026, impulsado por la Red Innpulso, tras obtener la máxima puntuación con el proyecto ‘ReSandEs’ (Retos Sandbox y Escalada). El reconocimiento lleva aparejada una subvención de 12.000 euros para impulsar una iniciativa que busca consolidar a la ciudad como referente nacional en innovación urbana y experimentación de nuevas tecnologías.

El proyecto ha obtenido 87 puntos, la mejor calificación en la categoría de actuaciones de despliegue y dinamización, logrando además la máxima cuantía prevista en la convocatoria.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha señalado que este reconocimiento “confirma que Huelva está haciendo bien los deberes en materia de innovación” y ha destacado que responde a una estrategia iniciada por el Ayuntamiento para convertir la innovación en un motor de desarrollo económico, atracción de inversiones y creación de empleo.

El programa ‘Ciudad Laboratorio’ pretende fomentar que los municipios integrados en la Red Innpulso desarrollen espacios reales donde empresas, emprendedores y entidades puedan probar soluciones innovadoras antes de su implantación definitiva.

En este contexto, el proyecto ‘ReSandEs’ supone un paso más en la estrategia municipal iniciada con la Ordenanza Huelva Innovation Sandbox, que convierte la ciudad en un entorno de experimentación para nuevas tecnologías, productos y servicios.

La iniciativa incorpora dos elementos diferenciadores. Por un lado, plantea orientar los proyectos hacia retos estratégicos para Huelva, como el hidrógeno verde, las energías limpias, la economía circular, la sostenibilidad o la innovación agroalimentaria. Por otro, introduce el concepto de “escalada”, con el que el Ayuntamiento pretende acompañar a las empresas una vez finalizada la fase de pruebas para facilitar que esos proyectos lleguen al mercado, favoreciendo su implantación y reduciendo las barreras administrativas.

Según ha explicado Adela de Mora, el objetivo es que Huelva no solo sea una ciudad donde se ensayan nuevas ideas, sino también un lugar capaz de transformar esos proyectos en oportunidades reales de inversión, empleo y crecimiento económico.

La concesión de esta ayuda refuerza la estrategia de innovación desarrollada por el Consistorio durante los últimos años. En 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades distinguió a Huelva como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, incorporándola a la Red Innpulso, un reconocimiento que avala las políticas municipales dirigidas a impulsar el conocimiento, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico.

Con el desarrollo de ‘ReSandEs’, el Ayuntamiento pretende seguir consolidando ese modelo de innovación pública, reforzando la colaboración entre administraciones, universidades y empresas y situando a Huelva entre las ciudades españolas más avanzadas en el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto económico, social y medioambiental.