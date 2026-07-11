La UHU participa en un proyecto internacional vinculado al CERN

La Universidad de Huelva lidera el proyecto internacional NURISOL, una iniciativa de investigación en física nuclear avanzada vinculada al CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. El proyecto está coordinado por el catedrático de Física Atómica y Nuclear Ismael Martel Bravo y cuenta con financiación del Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En esta iniciativa participan la Universidad de Huelva y la Universitat de València con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías e instrumentación científica para el futuro Separador Superconductor de Retroceso (ISRS), un espectrómetro de alta resolución que permitirá estudiar núcleos atómicos exóticos generados mediante haces radiactivos en las instalaciones del CERN.

La participación de la institución onubense se articula a través del subproyecto NURSING-ISRS, situando a la UHU en una red internacional de investigación de primer nivel dedicada al estudio de la estructura del núcleo atómico y al desarrollo de tecnologías de precisión para aceleradores de partículas y espectroscopía nuclear.

Según explica Ismael Martel, el objetivo de NURISOL es continuar el desarrollo tecnológico asociado al nuevo espectrómetro, basado en imanes superconductores y un innovador sistema óptico que permitirá capturar y analizar los fragmentos generados durante las reacciones nucleares mediante detectores especialmente diseñados para este fin.

La investigación se centra en el estudio de los denominados núcleos exóticos, configuraciones de protones y neutrones que no existen de forma natural y cuya observación resulta fundamental para comprender mejor las fuerzas nucleares y los procesos responsables de la formación de los elementos químicos en el universo.

Además de su relevancia para la física fundamental, estos avances tienen importantes aplicaciones en otros ámbitos científicos. El equipo de la Universidad de Huelva trabaja especialmente en el desarrollo de detectores de carburo de silicio, una tecnología emergente para la detección de partículas cargadas que podría utilizarse también en campos como la medicina, especialmente en sistemas de dosimetría y tecnologías relacionadas con la detección de radiación.

Otro de los pilares del proyecto es el desarrollo del denominado IONTB (Ion Test Bench), una infraestructura experimental que permitirá validar las tecnologías y sistemas que posteriormente se incorporarán al espectrómetro del CERN.

Junto al avance científico, NURISOL también tiene una importante vertiente formativa. El proyecto permitirá especializar a estudiantes e investigadores en áreas como la física nuclear experimental, la electrónica avanzada, la óptica de aceleradores y la instrumentación científica, además de reforzar la colaboración con empresas tecnológicas y centros europeos de investigación.

El consorcio internacional reúne a universidades y organismos científicos de referencia, entre ellos las universidades de Liverpool, Surrey, York, Aarhus, Lund, Chalmers, Jyväskylä, Edimburgo, París Diderot, París-Sud y la Universidad Nacional Autónoma de México, además del propio CERN, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ESS Bilbao y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC).

Con este proyecto, la Universidad de Huelva consolida su posición en el ámbito de la investigación científica internacional y refuerza su presencia en algunos de los desarrollos tecnológicos más avanzados relacionados con la física nuclear, un campo cuyos avances pueden tener aplicaciones futuras en áreas como la protonterapia, las terapias contra el cáncer, el desarrollo de nuevos aceleradores de partículas y las tecnologías energéticas.