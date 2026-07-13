Comienzan las obras de la Plaza Padre Genaro

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado las obras de reforma integral de la Plaza Padre Genaro, una actuación que supondrá una inversión de 806.839 euros y que permitirá transformar este espacio público con el objetivo de hacerlo más accesible, seguro y funcional para los vecinos.

El proyecto contempla la renovación completa del acerado, la eliminación de barreras arquitectónicas y la ampliación de la superficie destinada a los peatones, favoreciendo una mayor accesibilidad y una mejor conexión entre los distintos puntos de la plaza.

La intervención incluirá además la instalación de nuevos juegos infantiles, la renovación del mobiliario urbano y una mejora paisajística de las zonas verdes, creando un entorno más atractivo y confortable para el uso diario de vecinos y familias.

Entre las actuaciones previstas también se encuentran el refuerzo de las conexiones peatonales con la avenida Alcalde Federico Molina y la calle Beas, facilitando los desplazamientos y mejorando la integración de la plaza con su entorno urbano.

Con motivo del inicio de las obras, desde este 13 de julio permanecerá totalmente cortado al tráfico el tramo situado entre la calle Beas y la avenida Alcalde Federico Molina, en el lateral de la plaza. El Ayuntamiento ha solicitado comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, que buscan renovar uno de los espacios públicos de este entorno de la capital.

Con esta actuación, el Consistorio continúa avanzando en su plan de mejora de plazas y espacios públicos, apostando por entornos urbanos más accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía.