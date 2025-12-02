UGT y CCOO recibirán el Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales en Huelva

Huelva se prepara para celebrar el próximo viernes, 5 de diciembre, el acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución Española, en el que la Subdelegación del Gobierno hará entrega del Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales a las organizaciones sindicales UGT y CCOO. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en la Sede Espacio Escénico de las Cocheras del Puerto, y contará con la presencia de autoridades civiles, militares, asociaciones, fundaciones, familiares y ciudadanos de la provincia.

El galardón reconoce el papel determinante de ambas organizaciones en la construcción de la democracia española y su compromiso constante con los derechos laborales, la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda y la unidad de la clase trabajadora, elementos fundamentales para la consolidación democrática del sindicalismo en España. Serán Julia Perea Álvarez, Secretaria General de la Unión Provincial de CCOO Huelva, y Francisco Gutiérrez Bernal, Secretario General de UGT, quienes reciban el premio en representación de sus respectivas entidades.

Además de los galardones principales, la Subdelegación del Gobierno ha querido rendir un reconocimiento a título póstumo a siete onubenses de nacimiento o adopción cuyos valores y trayectoria reflejan los principios de la Constitución. Entre ellos se encuentran Isaías Pérez Saldaña, Félix M. Pérez Miyares, Ana Vives, Súper Hugo, La Moni de Huelva, Elena Ruiz y José Antonio Marín Rite, cuya memoria será homenajeada durante el acto por familiares y allegados.

Por otro lado, se entregará una mención especial a Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana y director del Otoño Cultural Iberoamericano, por su contribución a la protección y difusión del patrimonio histórico-artístico de la provincia.

El Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales fue creado el 25 de noviembre de 2010 por resolución de la Subdelegación del Gobierno en Huelva con el objetivo de distinguir a instituciones, organizaciones, entidades, empresas o personas que se hayan destacado por su trayectoria en defensa de la solidaridad, la cooperación, la justicia social y la convivencia democrática en España.

El acto del 47º aniversario de la Carta Magna servirá no solo para reconocer la labor actual de sindicatos e instituciones, sino también para rendir homenaje a quienes han dejado un legado de compromiso cívico y social, reforzando los valores constitucionales que sustentan la vida democrática de la provincia de Huelva.