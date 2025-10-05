Tres personas afectadas por humo en un incendio en una vivienda de Huelva

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras producirse un incendio en la cocina de una vivienda en Huelva capital, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

El suceso tuvo lugar sobre la 1:30 de la madrugada en un inmueble de la Avenida Alcalde Federico Molina, cuando varios vecinos alertaron al 1-1-2 de que salía humo de una vivienda y había personas necesitadas de asistencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Huelva, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que confirmaron que tres personas —dos hombres de 40 y 41 años y una tercera sin datos confirmados— resultaron afectadas por inhalación de humo y fueron trasladadas al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

Según los primeros informes de la Policía Nacional, el incendio se originó en la campana extractora de la cocina, lo que provocó una rápida acumulación de humo en la vivienda. El fuego fue sofocado por los bomberos y el edificio fue posteriormente ventilado.