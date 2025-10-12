Tres heridos en un incendio declarado en una vivienda de la calle Higuera de la Sierra en Huelva

Tres personas han resultado heridas de distinta consideración este sábado a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la calle Higuera de la Sierra, en Huelva capital, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se produjo en torno a las 12:26 horas, cuando varios vecinos alertaron al 112 al percibir humo y llamas procedentes de un tercer piso. Inmediatamente se activó un operativo en el que participaron Bomberos de Huelva, Policía Nacional y Local, así como los servicios sanitarios del 061, que se desplazaron al lugar para sofocar el fuego y atender a los afectados.

Según fuentes de la Policía Nacional, el incendio se originó en la cocina de la vivienda, donde el fuego causó importantes daños materiales. Uno de los heridos, un hombre de 56 años, sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y piernas, por lo que fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Además, su pareja, una mujer de 23 años, y un vecino de 23 años, fueron también evacuados al mismo centro hospitalario por inhalación de humo.

La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a otras viviendas del edificio, aunque el suceso generó momentos de gran tensión entre los residentes. Una vez controlado el fuego, los efectivos revisaron la estructura del inmueble para descartar riesgos adicionales.

Las autoridades investigan ahora las causas del incendio, que todo apunta a un accidente doméstico.