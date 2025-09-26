Tres heridos, entre ellos un bebé, en un accidente múltiple en la H-30 de Huelva

La mañana de este viernes se ha visto alterada en la H-30, a la altura de la rotonda de Cardeñas que conecta con el acceso al Hospital Vázquez Díaz, tras un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos y que ha dejado como balance tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad, según han confirmado a este diario fuentes del 112.

El siniestro se produjo en torno a las 08:45 horas y generó importantes retenciones en la vía, con una circulación irregular hasta la llegada de los efectivos de emergencia. Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario para atender la situación.

Los heridos son un hombre de 76 años, que sufrió una lesión en la pierna derecha, y dos menores –uno de ellos un bebé– que resultaron con contusiones leves. Los tres fueron trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez.