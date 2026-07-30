Las tradiciones que desaparecieron de las Colombinas

Las Fiestas Colombinas han cambiado mucho desde que se celebraran por primera vez en agosto de 1880. Lo que comenzó como una conmemoración histórica promovida por la Real Sociedad Colombina Onubense para recordar la partida de Cristóbal Colón y los marinos onubenses desde el Puerto de Palos rumbo al Descubrimiento de América ha ido transformándose con el paso de las décadas, hasta convertirse en la gran feria de Huelva.

Sin embargo, esa evolución también ha supuesto la desaparición de algunas de las tradiciones que marcaron durante años la identidad de las Colombinas.

Regatas y cucañas en la ría

Las primeras ediciones tenían un marcado carácter conmemorativo. Los programas incluían regatas, cucañas sobre la ría, veladas científico-literarias y musicales, además de la tradicional función religiosa en el Monasterio de La Rábida cada 3 de agosto. Eran unas fiestas muy distintas a las actuales, donde el protagonismo recaía en los actos culturales e históricos.

El paseo del Muelle y los buques de la Armada

Con el paso de los años, el paseo del Muelle se convirtió en el gran punto de encuentro de los onubenses. Allí se instalaban puestos de dulces y refrescos, actuaban bandas de música y era habitual contemplar la llegada de buques de la Armada, cuyos militares desfilaban por la ciudad, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de las fiestas.

Los coches engalanados

A comienzos del siglo XX, la organización de las Colombinas pasó a manos de una comisión formada por el Ayuntamiento, representantes del comercio y la prensa local. En aquella etapa cobraron protagonismo actividades hoy desaparecidas, como los concursos de coches adornados, junto a competiciones deportivas y otros actos populares.

Colombinas en el pasado.

La Cabalgata Colombina

Uno de los eventos más recordados fue la Cabalgata Colombina, estrenada en 1956. Sus carrozas recorrían las calles de Huelva en un desfile que reunía a miles de personas y que durante décadas formó parte inseparable del programa festivo. Con el tiempo dejó de celebrarse y nunca volvió a recuperarse.

El Circuito Colombino de ciclismo

Otra de las grandes citas fue el Circuito Colombino, una prueba ciclista que reunía a destacados corredores y que llegó a convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del verano onubense. Al igual que la cabalgata, acabó desapareciendo del calendario.

La Plaza Monumental y el antiguo recinto ferial

Las Colombinas también han cambiado varias veces de ubicación. En 1943 se trasladaron al Muelle de Levante y, en 1965, al espacio donde hoy se levanta el Nuevo Colombino. Allí se construyó la Plaza de Toros Monumental, inaugurada en 1968 y escenario de grandes figuras del toreo como Litri. El coso fue demolido en 1997 y, pocos años después, las fiestas se trasladaron al Ensanche Sur y, desde 2012, al recinto actual junto al Tiro de Pichón.

De la tradición a los grandes conciertos

Aunque las Colombinas han perdido muchas de aquellas estampas históricas, también han sabido reinventarse. Hoy el protagonismo recae en las casetas, las atracciones, la oferta gastronómica y una programación musical que cada verano reúne a miles de personas.

Más de 145 años después de su nacimiento, las Colombinas mantienen intacto su espíritu de homenaje al viaje que cambió la historia del mundo, aunque la forma de celebrarlo sea muy distinta a la de aquellos primeros vecinos que acudían a ver regatas, cucañas o desfiles militares junto a la ría.