Los toreros que hicieron grande la Feria Taurina de Colombinas

La historia de las Colombinas no puede entenderse sin su feria taurina. Desde finales del siglo XIX, Huelva ha convertido el mes de agosto en una cita obligada para los aficionados, acogiendo a las máximas figuras de cada época y consolidando un ciclo que hoy continúa siendo uno de los más prestigiosos del verano.

Por los ruedos de Huelva han pasado algunas de las leyendas más importantes de la tauromaquia española. Estos son algunos de los nombres que dejaron una huella imborrable en las Colombinas.

Litri, el alma taurina de Huelva

Es imposible hablar de la feria taurina onubense sin mencionar a la saga Litri. Miguel Báez "Litri" y su hijo, Miguel Báez Espuny, representan como nadie el vínculo entre Huelva y el toreo.

Precisamente, Litri fue uno de los protagonistas de la histórica inauguración de la Plaza Monumental, el 2 de agosto de 1968, compartiendo cartel con Ángel Teruel y El Cordobés en una corrida que marcó el inicio de una nueva etapa para las Colombinas.

El Cordobés, el fenómeno que llenaba las plazas

Manuel Benítez "El Cordobés" revolucionó la tauromaquia y también las Colombinas. Su carisma, su personalidad y su forma de entender el toreo atrajeron a miles de espectadores a Huelva en una época en la que cada una de sus actuaciones era un auténtico acontecimiento social.

Paco Camino, la elegancia de una época

Figura indiscutible del toreo español, Paco Camino fue uno de los grandes protagonistas de las Colombinas durante los años de mayor esplendor de la Plaza Monumental. Su técnica y su concepto clásico del toreo le convirtieron en uno de los diestros más admirados por la afición onubense.

Curro Romero, el torero de la inspiración

Cada actuación de Curro Romero despertaba una enorme expectación. Capaz de alternar tardes discretas con faenas inolvidables, el maestro de Camas dejó también momentos de inspiración en el coso onubense, donde siempre fue recibido con el respeto y la admiración del público.

Espartaco, protagonista de una generación

Durante los años ochenta y noventa, Juan Antonio Ruiz "Espartaco" fue uno de los grandes referentes de las Colombinas. Su regularidad y su conexión con la afición hicieron que su nombre figurara de manera habitual en los carteles de la feria.

José Tomás, la expectación hecha torero

Pocas figuras han generado tanta expectación como José Tomás. Cada una de sus comparecencias en Huelva se vivía como un acontecimiento excepcional, atrayendo a aficionados de toda España. Su toreo profundo y su escasa presencia en los ruedos hicieron que sus actuaciones en Colombinas quedaran grabadas en la memoria de muchos aficionados.

El Juli, un fijo en las grandes tardes

Julián López "El Juli" ha sido una de las figuras más vinculadas a las Colombinas en las últimas décadas. Su capacidad para triunfar, su regularidad y su presencia continuada en los carteles le convirtieron durante años en uno de los grandes pilares de la feria taurina de Huelva.

José María Manzanares, clase y pureza

El alicantino José María Manzanares también ha protagonizado importantes triunfos en las Colombinas. Su elegante concepto del toreo y su temple le han convertido en uno de los nombres más esperados por la afición onubense en cada una de sus comparecencias.

Morante de la Puebla, el arte como bandera

Morante representa el toreo más artístico y personal. Sus actuaciones en Huelva siempre han despertado una enorme expectación, con una afición que acude a la plaza sabiendo que cualquier muletazo puede convertirse en una obra de arte.

Roca Rey, el gran ídolo del presente

Andrés Roca Rey ha tomado el relevo como principal figura del escalafón. Su entrega, valor y capacidad para llenar las plazas le han convertido en uno de los mayores reclamos de las Colombinas, donde cada actuación reúne a miles de aficionados.

David de Miranda, el orgullo de Huelva

Si hay un nombre que emociona especialmente al público local es el de David de Miranda. El torero de Trigueros ha logrado abrirse camino entre las figuras del escalafón y se ha convertido en el gran referente de la tauromaquia onubense.

Cada una de sus actuaciones en Colombinas se vive como un acontecimiento especial, respaldado por una afición que ve en él al torero de la tierra. Sus triunfos recientes han reforzado aún más ese vínculo, consolidándolo como uno de los nombres imprescindibles del ciclo.

Una feria con sello propio

La Feria Taurina de Colombinas ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su prestigio. Desde las tardes históricas de la Plaza Monumental hasta la consolidación de La Merced como escenario del ciclo, Huelva ha reunido generación tras generación a las principales figuras del toreo.

De Litri y El Cordobés a José Tomás, El Juli, Morante, Roca Rey o David de Miranda, las Colombinas han escrito una historia taurina que trasciende la provincia y sitúa a Huelva como una de las grandes citas del verano para los aficionados.