3 de agosto: el día en que Huelva cambió la historia del mundo

Hay fechas que pertenecen a un calendario. Y hay otras que pertenecen a la historia. El 3 de agosto es una de ellas. Para Huelva no es un día cualquiera, sino la jornada que recuerda el momento en que, hace 534 años, comenzó una aventura que cambiaría para siempre el rumbo del mundo.

Fue el 3 de agosto de 1492 cuando Cristóbal Colón, al mando de la nao Santa María y acompañado por las carabelas Pinta y Niña, zarpó desde el antiguo Puerto de Palos rumbo a un destino incierto. Lo que entonces parecía una expedición más terminó convirtiéndose en uno de los viajes más trascendentales de la humanidad.

El viaje que nació en Huelva

Aunque la historia suele resumir aquel episodio en el descubrimiento de América, la realidad es que el viaje comenzó mucho antes de avistar tierra. Comenzó en la provincia de Huelva.

Fue en el Monasterio de La Rábida, donde Colón encontró el respaldo de los frailes franciscanos, especialmente de fray Juan Pérez y fray Antonio de Marchena. Fue en Palos de la Frontera donde se preparó la expedición y se reclutó buena parte de la tripulación. Y fue gracias a marinos onubenses como Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzóny Francisco Martín Pinzón cuando aquella empresa adquirió la experiencia náutica necesaria para hacerse realidad.

Sin la participación de aquellos marinos y sin el conocimiento acumulado durante generaciones por las gentes de la costa onubense, difícilmente habría partido aquella expedición.

El origen de las Colombinas

Precisamente para conmemorar esa salida histórica nacieron las Fiestas Colombinas.

La primera edición se celebró en 1880, impulsada por la Real Sociedad Colombina Onubense, con el objetivo de recordar la partida de las naves desde Palos y reivindicar el protagonismo de Huelva en el Descubrimiento de América.

Con el paso de los años, aquellas celebraciones fueron evolucionando. A las actividades científicas, religiosas y culturales se sumaron festejos populares, conciertos, casetas, atracciones, espectáculos y corridas de toros hasta convertirse en la gran feria de la capital.

Sin embargo, el motivo por el que cada verano Huelva celebra sus fiestas sigue siendo el mismo: recordar el 3 de agosto de 1492.

Una provincia marcada por la gesta colombina

La huella de aquella expedición permanece repartida por toda la provincia.

El Monasterio de La Rábida continúa siendo uno de los principales símbolos del legado colombino, junto al Muelle de las Carabelas, donde pueden contemplarse las réplicas de la Santa María, la Pinta y la Niña.

Palos de la Frontera conserva numerosos espacios vinculados a la expedición, mientras que Moguer recuerda la figura de Juan Ramón Jiménez en una tierra profundamente ligada también a la historia americana.

Todo ese patrimonio convirtió a los Lugares Colombinos en uno de los grandes referentes históricos de España.

Más de cinco siglos después

Han pasado 534 años desde que las velas comenzaron a alejarse de la costa onubense. Cinco siglos y medio después, aquel viaje sigue despertando admiración, debate e investigación, pero nadie discute que marcó un antes y un después en la historia.

Cada 3 de agosto, Huelva no solo celebra el origen de sus Colombinas. Celebra el día en que una provincia situada en el extremo suroeste de Europa se convirtió en el punto de partida de una expedición que cambió para siempre la visión del mundo.

Porque antes de llegar a América, la historia pasó por Huelva.