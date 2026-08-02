Rosario Flores pone esta noche el colofón musical esta noche el broche musical a las Colombinas 2026

Las Fiestas Colombinas de Huelva llegan este lunes a su última jornada con uno de los conciertos más esperados del cartel. Rosario Flores será la encargada de despedir la programación musical de esta edición con una actuación que comenzará a las 22.30 horas en el recinto colombino.

Con una trayectoria de más de tres décadas sobre los escenarios, Rosario Flores se ha consolidado como una de las artistas más queridas de la música española. Su inconfundible estilo, en el que fusiona pop, flamenco, rumba y ritmos latinos, la ha convertido en una figura imprescindible del panorama musical nacional.

Durante el concierto, la cantante repasará algunos de los grandes éxitos que han marcado su carrera, como Qué bonito, Cómo quieres que te quiera, Mi gato o Muchas flores, en una actuación que promete congregar a miles de personas para despedir por todo lo alto las Colombinas.

El recital de Rosario Flores pondrá el punto final a seis noches consecutivas de música en directo por las que también han pasado M Clan, Marta Santos, Juan Magán, Viva Suecia, Diego Guerrero y Lía Kali, entre otros artistas.

Con este concierto, Huelva cerrará la programación musical de unas Colombinas 2026 que, una vez más, han convertido el recinto ferial en el gran punto de encuentro del verano onubense.