Morante, Luque y David de Miranda ponen el broche de oro al Día Grande de las Colombinas

Las Colombinas 2026 alcanzarán su momento culminante el próximo lunes con la celebración del tradicional Día Grande de Huelva. La plaza de toros de La Merced acogerá un cartel de auténtico lujo formado por Morante de la Puebla, Daniel Luque y el onubense David de Miranda.

Los tres diestros se enfrentarán a una singular corrida compuesta por seis toros de distintas ganaderías: Juan Pedro Domecq, Torralta, Cayetano Muñoz, José Luis Pereda, Santiago Domecq y Domingo Hernández, una fórmula que aportará variedad de encastes y comportamientos a lo largo del festejo.

La empresa ha querido recuperar el protagonismo histórico de la corrida del Día de Huelva con una combinación de máximo atractivo para los aficionados. Además, David de Miranda cerrará su doble comparecencia en el abono compartiendo cartel con dos de las principales figuras del toreo actual.

La retransmisión televisiva del festejo permitirá, además, proyectar la imagen de Huelva y de su feria taurina a miles de aficionados de toda España, poniendo el broche de oro a las Colombinas 2026.