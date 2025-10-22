“The Champions Burger” llega por primera vez a la capital onubense de la mano del Decano del fútbol español

Por primera vez, “The Champions Burger”, uno de los festivales gastronómicos más populares de España, aterriza en la capital onubense para celebrar una cita que promete conquistar los paladares de miles de visitantes. El evento llega de la mano del Real Club Recreativo de Huelva, el Decano del fútbol español, y reunirá a algunos de los mejores establecimientos del país en busca del título a la mejor hamburguesa de España.

La competición abrirá sus puertas el jueves 23 de octubre a las 19:30 horas, y permanecerá activa hasta el domingo 2 de noviembre en los terrenos anexos al Muelle del Tinto, un enclave emblemático junto a la ría. El horario será de 18:00 a 00:00 horas de lunes a jueves, ampliándose de 12:00 a 00:00 horas los fines de semana, con el objetivo de facilitar la asistencia de público durante todo el día.

“The Champions Burger” ha recorrido en los últimos años ciudades como Valencia, Madrid, Sevilla o Málaga, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de las hamburguesas gourmet. En esta ocasión, los asistentes podrán degustar decenas de propuestas únicas, votar por sus favoritas y disfrutar de un ambiente festivo con música y actividades.

Desde la organización y el propio Recreativo de Huelva se ha querido agradecer la confianza depositada en la ciudad, destacando el impacto turístico y gastronómico que supondrá la celebración del evento.

“Estamos seguros de que será una experiencia inolvidable que disfrutarán todos los onubenses y quienes nos visiten”, señalaron los organizadores, que esperan una gran afluencia de público en esta primera edición de un festival que une sabores, talento y diversión a orillas del Atlántico.