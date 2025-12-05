Manuel Romero, nuevo Jefe de Protección Civil de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha nombrado a Manuel Romero como nuevo Jefe de Protección Civil, cargo que asumió en un acto celebrado en el Salón de Plenos del consistorio presidido por la alcaldesa, Pilar Miranda. La ceremonia contó con la presencia del concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, compañeros del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento, así como familiares del nuevo responsable.

La alcaldesa destacó la trayectoria de Romero, subrayando que su nombramiento permitirá avanzar hacia un modelo de Protección Civil “más moderno, coordinado y cercano a los ciudadanos”. Además, reconoció el papel esencial de los voluntarios en emergencias y confió en que, bajo la dirección de Romero, se reforzará su formación y reconocimiento.

Manuel Romero, natural de Ayamonte y residente en Huelva desde los siete años, cuenta con 27 años de experiencia en el Ayuntamiento, primero en el Servicio Municipal de Deportes y desde 2009 como bombero. Es graduado en Educación, posee un máster en Prevención de Riesgos Laborales, formación como Técnico Superior en Coordinación y Emergencias en Protección Civil, y experiencia en riesgos tecnológicos y naturales. Además, es miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras.

En su intervención, Romero destacó la responsabilidad que implica coordinar los servicios de emergencia y aseguró que sus objetivos incluyen garantizar la protección de la ciudad, actualizar los planes municipales de emergencia y promover la formación de voluntarios y ciudadanos. “Los voluntarios serán partícipes y protagonistas, para reconocer su valor humano por la entrega a una labor altruista en beneficio de la ciudadanía”, afirmó.