El Ayuntamiento clausura los ‘Talleres de Parentalidad Positiva’ y anuncia novedades para la próxima edición

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto fin esta semana a la primera edición de los ‘Talleres de Parentalidad Positiva’, un programa estrenado este año y que ha logrado una alta participación. La alcaldesa, Pilar Miranda, junto a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos, Adela de Mora, presidió el acto de clausura, avanzando que ya se trabaja en nuevas mejoras para la próxima convocatoria.

Miranda destacó la excelente respuesta de las familias y recordó que estos talleres suponen “la evolución natural” de las tradicionales Escuelas de Padres impulsadas hace más de 25 años. Tras su transformación en ‘Escuelas de Familia’ y posteriormente en ‘Encuentros de Familias’, el modelo actual apuesta por promover vínculos afectivos sanos, protectores y estables en el núcleo familiar.

La alcaldesa subrayó la actualización tanto de los contenidos como de las dinámicas, ahora más prácticas y centradas en las experiencias reales de las familias. Además, puso en valor la labor del psicólogo Pedro Escobar, especialista en parentalidad positiva y encargado de impartir las sesiones.

El programa ha contado con casi 200 familias repartidas en seis talleres organizados a lo largo del año en los centros municipales de La Orden, Marismas del Odiel, Gota de Leche, Los Rosales, Lazareto y Torrejón. Miranda agradeció la colaboración de centros de salud, centros educativos, AMPAS, FAMPA, Cruz Roja y la Asociación Olontense Contra la Droga, a los que calificó de “aliados esenciales” en la consolidación de un programa orientado a mejorar la dinámica familiar y reforzar las estrategias educativas.

Los talleres, estructurados en seis sesiones, abordan cuestiones como la parentalidad positiva, la adaptación de expectativas a cada etapa evolutiva, la construcción de relaciones seguras, la comunicación asertiva, la educación emocional o la prevención de hábitos no saludables. También se tratan de forma transversal temas como el control de la ira, el TDAH, el acoso escolar, el uso de redes sociales o la violencia filoparental.

El programa incluye además servicio de ludoteca a cargo de Cruz Roja Juventud para facilitar la asistencia de los padres y reforzar en los menores los contenidos trabajados.

La alcaldesa reiteró su convicción del papel “insustituible” de las familias en la prevención y el desarrollo saludable de los menores, recordando que “una educación sólida es la base para una personalidad equilibrada y capaz de afrontar los retos de la vida”. Con la edición ya clausurada, el Ayuntamiento trabaja en nuevas mejoras para seguir fortaleciendo esta iniciativa el próximo año.