Ayuntamiento, Puerto y Aguas de Huelva impulsan un plan conjunto para reforzar la protección de la ciudad frente a temporales

El Ayuntamiento de Huelva, el Puerto y Aguas de Huelva han acordado poner en marcha un conjunto de actuaciones que permitirán a la capital enfrentar con mayor solvencia los temporales, cada vez más frecuentes y severos según advierten los expertos. La decisión se concretó en un encuentro de trabajo presidido por la alcaldesa, Pilar Miranda, junto al primer teniente de alcalde y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, el concejal de Presidencia, Alfonso Castro, y los responsables portuarios, el presidente Alberto Santana y el director Alfonso Peña. También participaron el gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña, y la directora de operaciones, Guadalupe Carrasco.

Durante la reunión se analizó el estado actual del sistema de bombeo de la ciudad, su capacidad real y las alternativas disponibles para incrementar la respuesta de Huelva ante episodios de lluvia extrema como los vividos en los últimos años. Las medidas previstas tienen como objetivo reducir el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables mediante la renovación de redes de saneamiento y colectores, el incremento de la capacidad de bombeo y la modernización de infraestructuras antiguas para evitar averías en momentos críticos.

El plan también contempla asegurar que la red pueda soportar picos de caudal, gracias a la ampliación de la depuradora y la creación de un nuevo recinto de tormentas que permitirá almacenar y evacuar grandes volúmenes de agua. Además, se pretende blindar el suministro de agua incluso en situaciones meteorológicas extremas y reducir los riesgos que estos fenómenos suponen para los ciudadanos y los servicios públicos.

Adelanto de las obras del Muelle de Levante

El Puerto de Huelva adelantará varias actuaciones previstas dentro del proyecto de transformación del Muelle de Levante, ya que afectan directamente al sistema de saneamiento de la ciudad. Entre ellas se incluyen el desvío de tramos de la red, el refuerzo del bombeo para adaptarlo al crecimiento urbano y la renovación de infraestructurasvinculadas al futuro desarrollo del frente sur. Estas intervenciones se ejecutarán de forma coordinada con Aguas de Huelva y el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Pilar Miranda, agradeció al Puerto “su compromiso permanente con la ciudad, demostrando una vez más que la colaboración entre administraciones es clave para garantizar la seguridad y calidad de vida de los onubenses”. Destacó además el papel de la comisión Puerto-Ciudad, que trabaja de forma continua en proyectos conjuntos para el crecimiento de Huelva.

Por su parte, el presidente del Puerto, Alberto Santana, subrayó que estas actuaciones, contempladas en el proyecto del Muelle de Levante, se adelantan “para asegurar cuanto antes el adecuado funcionamiento del saneamiento y dar respuesta al elevado volumen de agua que generan los episodios meteorológicos adversos”. Santana destacó igualmente la buena coordinación con el Consistorio.

Un plan de inversiones superior a 34 millones

Las obras impulsadas por el Puerto se suman al plan de inversiones de Aguas de Huelva, que supera los 34 millones de euros. Este programa incluye la construcción del nuevo recinto de tormentas, la ampliación de la depuradora para asumir mayores caudales, y actuaciones en colectores y estaciones de bombeo en barrios que han sufrido históricamente problemas recurrentes con las lluvias.

Con esta estrategia conjunta, Ayuntamiento, Puerto y Aguas de Huelva buscan reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad ante un escenario climático en el que los temporales serán cada vez más habituales e intensos, priorizando la seguridad, el saneamiento eficiente y la protección de las zonas más expuestas.