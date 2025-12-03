El Puerto de Huelva ilumina la ciudad con más de 450.000 luces LED en su tradicional encendido navideño

El Puerto de Huelva ha inaugurado su iluminación navideña, desplegando más de 450.000 luces tipo LED a lo largo de cinco kilómetros de la ciudad, desde la rotonda de acceso desde el Puente Sifón Santa Eulalia hasta el entorno del Monumento a Colón. El acto de encendido tuvo lugar en el Paseo de la Ría, donde niños y jóvenes de los coros de la Hermandad del Rocío de Huelva y del Liceo Municipal de la Música de Moguer interpretaron villancicos y piezas navideñas.

El presidente del Puerto, Alberto Santana, y la alcaldesa, Pilar Miranda, participaron en el encendido junto con los pequeños artistas. Santana destacó la importancia de acercar el Puerto a la ciudad y de ofrecer un espectáculo que combine música y luz, agradeciendo también la colaboración del Ayuntamiento con la creación de aparcamientos en el entorno del Muelle de la Compañía Rio Tinto. Por su parte, Miranda resaltó la unión entre la ciudad y el Puerto, señalando que la iluminación abarca ya 160 calles y espacios emblemáticos, integrando tradición, cultura y ocio.

Entre las novedades de este año se encuentran una gran Estrella de Oriente, un pino LED de 12 metros y una bola roja de seis metros de diámetro en el Paseo de la Ría. El espacio también luce guirnaldas, cortinas de LED y motivos navideños en pérgolas, farolas y rotondas, mientras que avenidas como Francisco Montenegro e Hispanoamérica cuentan con arcos decorativos iluminados. La iluminación se extiende a espacios como el Muelle de las Canoas, Las Cocheras del Puerto y las oficinas de la Autoridad Portuaria, creando un recorrido luminoso que combina elementos tradicionales y creativos.

El alumbrado navideño estará disponible para el disfrute del público hasta el final de las fiestas, con un horario de 18:30 a 23:00 horas de domingo a jueves, y de 18:30 a 01:00 horas los viernes, sábados y días previos a festivos. La iniciativa busca ofrecer a vecinos y visitantes un espacio de encuentro, ocio y contemplación que realza la belleza de la ría y refuerza la relación entre el Puerto y la ciudad durante la temporada navideña.