El Hospital Juan Ramón Jiménez inicia una renovación integral de su lavandería para mejorar la calidad asistencial

El hospital Juan Ramón Jiménez ha comenzado una actuación integral en su lavandería hospitalaria, un área clave que procesa cerca de un millón de kilos de ropa sanitaria al año, garantizando la calidad asistencial a pacientes y profesionales.

Las mejoras contemplan la actualización de equipos, la optimización del sistema de climatización y extracción, la renovación del aislamiento térmico y la reorganización de espacios para favorecer un entorno de trabajo más eficiente y ergonómico. Además, se ha perfeccionado el sistema automático de dosificación de detergentes y desinfectantes, reforzando la seguridad y la precisión en cada proceso.

El servicio cuenta con 54 profesionales que, día a día, aseguran que la ropa necesaria esté disponible en las mejores condiciones para el personal sanitario y los pacientes.

Estas actuaciones permitirán ofrecer un servicio más eficiente, seguro y confortable, reafirmando el compromiso del hospital Juan Ramón Jiménez con la excelencia asistencial y la seguridad en la atención sanitaria.