El Hospital Juan Ramón Jiménez inicia una renovación integral de su lavandería para mejorar la calidad asistencial
Las mejoras incluyen modernización de equipos, climatización optimizada y reorganización de espacios para un trabajo más seguro y eficiente
Las mejoras contemplan la actualización de equipos, la optimización del sistema de climatización y extracción, la renovación del aislamiento térmico y la reorganización de espacios para favorecer un entorno de trabajo más eficiente y ergonómico. Además, se ha perfeccionado el sistema automático de dosificación de detergentes y desinfectantes, reforzando la seguridad y la precisión en cada proceso.
El servicio cuenta con 54 profesionales que, día a día, aseguran que la ropa necesaria esté disponible en las mejores condiciones para el personal sanitario y los pacientes.
Estas actuaciones permitirán ofrecer un servicio más eficiente, seguro y confortable, reafirmando el compromiso del hospital Juan Ramón Jiménez con la excelencia asistencial y la seguridad en la atención sanitaria.