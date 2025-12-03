Renfe modifica el horario del tren de Media Distancia Huelva-Jabugo a partir del 14 de diciembre

Renfe ha anunciado cambios en el horario del tren de Media Distancia que conecta Huelva con Jabugo, que entrarán en vigor el 14 de diciembre. El servicio de la tarde, que salía a las 15:15 horas, retrasará su partida a las 16:10 horas, llegando a Jabugo a las 17:54 horas y a Zafra (solo los viernes) a las 19:15 horas.

Además, el tren que parte los viernes desde Zafra a las 19:00 horas retrasará su salida a las 20:05, mientras que el que sale de Jabugo a las 21:22 llegará a Huelva a las 22:54 horas. Renfe ha indicado que los cambios responden a estudios de hábitos de desplazamiento y encuestas a los usuarios, con el objetivo de ajustar los horarios a las rutinas laborales y académicas de los viajeros.

Los billetes ya pueden consultarse y adquirirse a través de los canales habituales de Renfe: la aplicación móvil, la página web, el teléfono 912 320 320, taquillas de estaciones y agencias de viajes.

Cabe recordar que Renfe restableció el servicio de Media Distancia Huelva-Jabugo el pasado 15 de septiembre, con una reducción de 25 minutos en la relación Huelva-Zafra y de 18 minutos entre Huelva y Jabugo respecto a los tiempos de viaje anteriores a las obras de la línea. Este horario permite que los usuarios de la sierra puedan realizar gestiones en la capital onubense durante la semana, contando con un tren de salida desde Jabugo a las 06:15 horas y llegada a Huelva a las 07:51 horas.