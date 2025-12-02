El Belén del Ayuntamiento homenajea los 75 años de la Casa Consistorial recreando la histórica Plaza de la Constitución

El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado su Belén municipal con un guiño especial a la historia local: la recreación de la emblemática Plaza de la Constitución para conmemorar el 75 aniversario del edificio consistorial. El acto, cargado de simbolismo, contó con la participación del Coro del Colegio María Inmaculada, cuyas voces dieron un tono emotivo a la apertura oficial de uno de los elementos navideños más visitados por los onubenses.

El Belén, de estilo tradicional y marcado acento local, ocupa una superficie de 8 por 4 metros y ha sido realizado por Esther Macías, colaboradora habitual del belenista Antonio Quiñones. Meses de trabajo minucioso han dado como resultado una escena repleta de guiños a la Huelva de siempre, con detalles que evocan rincones, costumbres y personajes reconocibles del imaginario colectivo de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido el esfuerzo y la dedicación invertida en esta edición tan especial, destacando el valor de mantener vivas las tradiciones y de acercar, a través del arte belenista, la identidad local a vecinos y visitantes.

El Belén podrá visitarse hasta el 4 de enero en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá disponible únicamente por la tarde. Una oportunidad para disfrutar en familia de una de las citas navideñas más queridas de la ciudad.