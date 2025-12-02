Un azulejo de diseño estudiantil recuerda los valores de la Bandera de Andalucía

Huelva ha conmemorado este martes el Día de la Bandera de Andalucía con la colocación de un azulejo conmemorativo en la calle 4 de diciembre de la capital, diseñado y realizado por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘León Ortega’. El acto institucional fue presidido por el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado por la alcaldesa, Pilar Miranda, y contó con la participación de delegados territoriales del Gobierno andaluz, coordinadoras del Instituto Andaluz de la Mujer y del Instituto Andaluz de la Juventud, concejales del Ayuntamiento, representantes de la Escuela de Arte, la Asociación de Vecinos Las Palmeras y del Centro Social Cristina Pinedo.

Durante la ceremonia, José Manuel Correa subrayó la importancia histórica y simbólica del Día de la Bandera de Andalucía, recordando que hace casi 50 años más de dos millones de andaluces llenaron las calles de las ocho provincias para reclamar la autonomía plena de la comunidad, dejando al margen cuestiones ideológicas y partidistas. “Este descubrimiento es un agradecimiento a aquellos ciudadanos que impulsaron la consecución de nuestra autonomía y representa un homenaje a los valores que nos unen como pueblo”, destacó el delegado.

Correa enfatizó además que esta efeméride busca promover iniciativas educativas, sociales e institucionales que difundan los valores y significados de la bandera andaluza, y subrayó la relevancia de reforzar la identidad, la cultura y la autonomía de la región como motor para avanzar como sociedad hacia un futuro mejor.

El acto incluyó la participación de la comunidad educativa de la Escuela de Arte ‘León Ortega’, cuya directora, Carmina Galeote, acompañó a los alumnos responsables de la creación del azulejo, y permitió a los asistentes contemplar de cerca la obra que simboliza el compromiso y la identidad andaluza, uniendo tradición, arte y educación en una celebración que se consolida cada año en Huelva como un referente de civismo y cultura regional.