Huelva conmemora el Día Internacional de la Discapacidad reivindicando una Europa más social

La ciudad de Huelva ha celebrado esta mañana el Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema ‘40 años de España en la Unión Europea: sin dimensión social no hay Europa’. La Corporación Municipal, presidida por la alcaldesa Pilar Miranda, junto a representantes de entidades sociales de la ciudad, ha arropado la lectura del manifiesto promovido por el CERMI, que este año centra sus reivindicaciones en la necesidad de consolidar la dimensión social en la Unión Europea como pilar de derechos, inclusión y bienestar para todos los ciudadanos.

Francisco Algarra de ONCE, Marisol Brioso de Asocide, Mercedes Nieto de la Fundación SUMO, Juan Jesús Hidalgo de la Asociación de Personas Sordas, Aura Zamorano de Faisem, Adelaida Sáez de Cocemfe, Helena Castilla de Ánsares, Sandra Rodríguez de Aspapronias y representantes de AOENES han participado en la lectura del documento, subrayando que la Unión Europea debe garantizar derechos y oportunidades equitativas para todas las personas, incluyendo a quienes presentan discapacidad.

Durante su intervención, Pilar Miranda ha resaltado la importancia de sensibilizar sobre la realidad del colectivo, promoviendo el respeto por su dignidad y combatiendo la discriminación, la condescendencia y la sobreprotección. La alcaldesa ha subrayado que la inclusión se logra con un compromiso visible, oportunidades reales y la adecuación de los espacios urbanos y servicios públicos. En este contexto, ha recordado la puesta en marcha del Plan de Accesibilidad Integral del Ayuntamiento de Huelva, que inicia su primera fase con un análisis abierto a toda la ciudadanía y que permitirá desarrollar un programa integral para adaptar la ciudad a las necesidades del colectivo.

El acto ha servido también para poner en valor el trabajo continuado del Consejo Local de Personas con Discapacidad, que organiza actividades durante todo el año, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con la inclusión en todos los ámbitos. Pilar Miranda ha destacado que la prioridad municipal es garantizar los recursos necesarios para construir una ciudad accesible y acogedora para todos los onubenses, sin excepción.

En Huelva capital, se estima que casi 15.000 personas presentan algún tipo de discapacidad, muchas de ellas sin reconocimiento formal, ya que únicamente un 70% cuentan con un grado legal igual o superior al 33%. Esta conmemoración pone de manifiesto la necesidad de avanzar en políticas inclusivas y en la creación de entornos accesibles que beneficien a toda la ciudadanía.