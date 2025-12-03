Escolares y mayores de Aljaraque celebran juntos el Día de la Bandera en las Marismas del Odiel

Alumnos de 5º de Primaria del CEIP Antonio Guerrero y mayores del Centro de Participación Activa de Aljaraque han conmemorado hoy el Día de la Bandera de Andalucía con una actividad conjunta en el Paraje Natural Marismas del Odiel, uno de los enclaves más emblemáticos de la región. La iniciativa, incluida en el programa organizado por la Delegación del Gobierno de la Junta para celebrar la efeméride del 4 de diciembre, buscó unir generaciones para reflexionar sobre la autonomía andaluza y la identidad común.

La recepción estuvo encabezada por el delegado del Gobierno, José Manuel Correa, acompañado por el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano; el ex alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, invitado especial; y representantes del propio paraje natural, del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, de Fundación Moeve y de la empresa Onubaland. Correa destacó el simbolismo de reunir “a quienes vivieron en primera persona la reivindicación de la autonomía y a quienes representan el presente y el futuro”, recordando que la manifestación del 4 de diciembre de 1977 fue clave para alcanzar la autonomía plena.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, subrayó la importancia de celebrar la efeméride en un espacio protegido: “Este paraje sirve de escenario para sensibilizar sobre nuestro patrimonio natural y para reforzar el sentimiento de pertenencia del pueblo andaluz”.

Tras la bienvenida, Pedro Rodríguez impartió una charla en la que repasó la trascendencia histórica del 4 de diciembre y su impacto en el desarrollo de Andalucía. Después, los asistentes disfrutaron de un desayuno sostenible que dio paso a un taller intergeneracional en el que mayores y escolares compartieron vivencias, conocimientos históricos y reflexiones sobre la evolución de Andalucía desde 1977. El espacio se convirtió en un foro de diálogo donde la bandera actuó como puente entre pasado y futuro.

Los mayores relataron cómo vivieron la construcción del sentimiento andaluz, mientras los alumnos expusieron datos históricos, curiosidades sobre el emblema y la figura de Blas Infante. Posteriormente, todos participaron en una representación humana del mapa de Andalucía, grabada por un dron, en la que ocuparon las tres franjas horizontales del diseño de la bandera, ataviados con gorras verdes y blancas.

La jornada continuó con la plantación de un árbol, la suelta de un cernícalo rehabilitado en el CREA del paraje y el descubrimiento de un cartel conmemorativo tallado en madera. Como colofón, escolares y mayores interpretaron el himno andaluz y recibieron recuerdos conmemorativos de una celebración destinada a reforzar los lazos intergeneracionales y reivindicar el valor identitario de Andalucía.