La Policía Nacional desaloja narcopisos y viviendas okupadas en la zona de la Plaza de Toros

Huelva ha vivido esta mañana un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ayuntamiento, que ha culminado con el desalojo de varias viviendas ocupadas y narcopisos situados en el centro de la ciudad, concretamente en las inmediaciones de la Plaza de Toros y el antiguo mercado de La Merced.

El desalojo se llevó a cabo durante las primeras horas del día y ha sido documentado por la Televisión Municipal (Huelva TV), que difundió imágenes de la actuación policial. Según fuentes municipales, la intervención forma parte de las medidas de seguridad y control para recuperar estos espacios y garantizar la tranquilidad en el entorno.

Una vez finalizado el operativo, se procederá al cierre y tapiado de las viviendas desalojadas para evitar nuevas ocupaciones y garantizar que los inmuebles no sean utilizados de manera ilegal en el futuro.