El Puerto de Huelva refuerza la conexión con Canarias con un nuevo servicio semanal de contenedores

El Puerto de Huelva ha acogido esta semana un encuentro con la comunidad portuaria para presentar la nueva salida semanal de la línea regular en contenedor Huelva-Islas Canarias de la naviera Alisios Shipping Lines, que se realiza los martes desde el Muelle Sur con el buque ‘Aquarius’, de 700 TEUs de capacidad.

El acto reunió a empresas portuarias, cargadores, transportistas, compañías de logística y servicios marítimos, quienes pudieron conocer de primera mano la capacidad de volumen de carga, tiempos de tránsito y puertos de destino de este nuevo refuerzo, que se suma al servicio existente los viernes con el buque ‘Spirit’.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, destacó que esta nueva conexión consolida al puerto como nodo oficial del Corredor Atlántico Europeo con las Islas Canarias, completando la oferta existente de tráfico rodado y pasajeros (Ro-pax) y reforzando la apuesta por la intermodalidad, gracias al servicio ferroviario que conecta Huelva con Madrid los lunes por la noche, sincronizado con la salida marítima del martes.

Durante el encuentro también intervinieron Jaime Beltrán, jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Comercial del Puerto de Huelva, y Gerardo García Gavira, director Comercial de Alisios Shipping Lines. La naviera combina transporte marítimo y ferroviario para ofrecer tiempos de tránsito competitivos y menor huella de carbono, operando con dos buques y ocho trenes semanales.

Con esta nueva frecuencia, la compañía refuerza el servicio Mediterráneo-Canarias desde Huelva, que ya había sido potenciado con la incorporación del buque ‘Einstein’, y facilita también la importación exprés de contenedores refrigerados con plátano. El buque ‘Aquarius’ partirá los martes hacia Las Palmas y Tenerife, realizando la escala en Las Palmas los jueves por la tarde y en Tenerife los viernes por la mañana, para regresar a Huelva los lunes.

Desde enero de 2017, Alisios Shipping Lines opera bajo la marca ‘Ruta 1400 Huelva-Canarias’, conectando la península con el archipiélago canario, y con esta nueva salida duplica su frecuencia semanal, consolidando su compromiso con una logística eficiente y sostenible.