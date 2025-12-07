Huelva refuerza la seguridad ciudadana con la incorporación de nuevos vehículos a la Policía Local

El Ayuntamiento de Huelva sigue avanzando en la modernización de los recursos destinados a la seguridad ciudadana con la ampliación progresiva de la flota de la Policía Local. Tras la incorporación en agosto de una furgoneta de nueve plazas con motivo de las fiestas Colombinas, el cuerpo policial cuenta desde esta semana con dos nuevos coches patrulla, a los que se sumarán otros seis vehículos adjudicados mediante renting que llegarán en febrero.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, destacó que esta renovación de medios materiales “no es simplemente una actualización de la flota, sino una apuesta decidida por la seguridad, la innovación y la sostenibilidad”. Según explicó, los nuevos vehículos permitirán mejorar la eficiencia operativa del cuerpo y dotar a los agentes “de herramientas adecuadas para el desarrollo de sus funciones diarias”.

Moreno señaló que estas incorporaciones forman parte de una estrategia integral de modernización que incluye también soluciones tecnológicas y de gestión, como un programa destinado a optimizar los recursos humanos y materiales de la Policía Local dentro del proceso global de transformación de la administración pública. El concejal insistió en que “la seguridad es un pilar fundamental para el equipo de Gobierno”, que continuará trabajando coordinadamente con otras administraciones y en colaboración con los vecinos de la ciudad.

Los dos nuevos coches patrulla son modelos Kia Sportage híbridos no enchufables, equipados con los sistemas más recientes de asistencia a la conducción y dispositivos de seguridad, diseñados para reducir riesgos y mejorar el control en intervenciones. Con esta renovación, el Ayuntamiento responde a las necesidades del cuerpo policial y avanza hacia una flota más eficiente, sostenible y adaptada a los retos actuales de la seguridad pública.