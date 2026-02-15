Cortado al tráfico el Puente Sifón Santa Eulalia por obras urgentes desde el 16 al 20 de febrero

El Puente Sifón Santa Eulalia, en Huelva, permanecerá cortado al tráfico de vehículos desde las 9.00 horas del próximo 16 de febrero hasta las 13.00 horas del día 20, de manera ininterrumpida, debido a la ejecución de obras de mantenimiento de carácter urgente en las conducciones.

Según se ha informado, los trabajos son ineludibles y podrían provocar modificaciones en el calendario previsto en función de su evolución, circunstancias que serían comunicadas oportunamente.

Durante el periodo de actuación, el carril bici permanecerá abierto al paso, permitiendo la circulación de ciclistas mientras se desarrollan las labores técnicas.

Desde los servicios responsables se ha pedido disculpas por las molestias que pueda ocasionar este corte temporal al tráfico rodado.