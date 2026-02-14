Huelva, la gran ausente del mapa aeroportuario andaluz

Tras el reciente anuncio del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, sobre la colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil en Huelva, la provincia vuelve a situar el foco en sus infraestructuras pendientes. Aunque ese proyecto supone un paso relevante tras años de reivindicación, la realidad es que el territorio onubense continúa acumulando carencias estructurales en materia sanitaria, ferroviaria y de transporte estratégico. Entre ellas, una destaca especialmente: Huelva sigue siendo la única provincia andaluza sin aeropuerto.

Un mapa aéreo en el que Huelva no aparece

El contraste con el resto de Andalucía resulta evidente. Todas las provincias cuentan con infraestructura aeroportuaria propia o compartida, salvo Huelva.

Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (Málaga)

Inaugurado en 1919 , es el más antiguo de Andalucía y uno de los de mayor tráfico del país.

Aeropuerto de Sevilla (Sevilla)

Abierto también en 1919 , aunque su gran transformación llegó con la Expo 92.

Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén (Granada)

Inaugurado en 1972 , presta servicio tanto a Granada como a Jaén.

Aeropuerto de Almería (Almería)

Entró en funcionamiento en 1968 , consolidándose como puerta de entrada al levante andaluz.

Aeropuerto de Jerez (Jerez de la Frontera)

De uso militar desde 1946, su apertura comercial se produjo en 1992 .

Aeropuerto de Córdoba (Córdoba)

Inaugurado en 1958, ha tenido actividad limitada y fue reactivado en la última década.

En el entorno más cercano a Huelva, además, se encuentra el Aeropuerto de Faro (Faro), abierto en 1965, que se ha convertido en una alternativa habitual tanto para onubenses como para turistas que visitan la provincia.

Dependencia exterior y pérdida de competitividad

La ausencia de aeropuerto obliga a canalizar todo el tráfico aéreo a través de Sevilla o Faro. Esto implica mayores tiempos de desplazamiento, costes añadidos y una pérdida de competitividad para un destino con fuerte vocación turística, especialmente en la Costa de la Luz y el entorno de Doñana.

Huelva se encuentra en una posición geográfica estratégica, con salida atlántica y conexión natural con el sur de Portugal. Sin embargo, esa ventaja territorial no se traduce en una infraestructura aérea que permita potenciar su desarrollo logístico, empresarial o turístico.

Mientras provincias como Málaga han consolidado un modelo basado en la conectividad internacional, y otras como Córdoba han apostado por reactivar sus instalaciones, Huelva ni siquiera figura en la planificación aeroportuaria andaluza.

Un debate recurrente que nunca despega

La posibilidad de construir un aeropuerto en la provincia ha aparecido cíclicamente en campañas electorales y debates institucionales durante décadas. Se han planteado ubicaciones, estudios preliminares e incluso proyecciones de demanda, pero nunca se ha superado la fase teórica.

El debate no se limita a la existencia de vuelos comerciales. Se trata de una cuestión de equilibrio territorial y planificación estratégica. En un contexto donde la provincia sigue reclamando mejoras ferroviarias —como la conexión de alta velocidad— y avances en infraestructuras sanitarias, la falta de aeropuerto refuerza la percepción de aislamiento histórico.

Una singularidad que pesa

Hoy por hoy, Huelva mantiene una doble condición simbólica dentro de Andalucía: hasta ahora sin hospital materno-infantil propio —cuya construcción acaba de activarse— y sin aeropuerto. Dos infraestructuras que, más allá de su función concreta, representan para muchos ciudadanos el termómetro del nivel de inversión y atención institucional.

Mientras el resto del mapa andaluz conecta por aire con Europa y el mundo, Huelva continúa dependiendo de terceros. Y esa singularidad, lejos de ser anecdótica, sigue ocupando un lugar central en el debate público sobre el futuro de la provincia.