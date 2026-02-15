El Ayuntamiento imparte 46 talleres de igualdad para prevenir la violencia de género entre más de 1.000 estudiantes de 4º de ESO

El Ayuntamiento de Huestá desarrollando un total de 46 talleres de igualdad para la prevención de la violencia de género dirigidos a alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, con el objetivo de alcanzar a 1.023 estudiantes de la capital.

La concejala de Deporte, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha visitado esta semana una de las sesiones incluidas en el Programa de Talleres de Igualdad, que se enmarca dentro del Plan Local de Salud de Huelva y se imparte en 17 centros educativos entre los meses de noviembre y abril de 2026. Del total de participantes previstos, 543 son chicos y 480 chicas.

Durante la visita, la edil ha subrayado la importancia de acercar esta formación a los centros educativos, señalando que la prevención de la violencia de género comienza a edades tempranas y que estos talleres proporcionan herramientas para reconocer situaciones de maltrato y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Asimismo, ha agradecido la implicación de la comunidad educativa, destacando que cada centro que participa contribuye a formar una generación más consciente y comprometida con una ciudad libre de violencia.

El programa responde a la necesidad de reforzar la prevención en la adolescencia, etapa clave en la construcción de valores y modelos de relación. Diversos estudios advierten del aumento de la violencia en parejas jóvenes y de la persistencia de actitudes que normalizan comportamientos de control o maltrato.

Los talleres combinan contenidos teóricos y dinámicas prácticas, abordando aspectos como los mitos del amor romántico, las actitudes de control y aislamiento, los distintos tipos de maltrato —físico, psicológico, sexual, económico y social—, así como el ciclo de la violencia y la promoción de valores no sexistas.

Entre los objetivos se encuentran capacitar al alumnado para detectar señales tempranas de violencia, fomentar relaciones igualitarias, romper el silencio ante posibles casos y desmontar creencias erróneas en torno a la violencia de género. La metodología incluye la representación participativa de una historia de pareja adolescente en la que la violencia aumenta progresivamente, seguida de un debate guiado para analizar comportamientos, el papel del entorno y las formas de apoyo a las víctimas.