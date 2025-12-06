La Casa Colón inaugura un nuevo espacio dedicado a las artes gráficas con el proyecto ‘Donde no lo esperas’

La ciudad suma desde este viernes un nuevo enclave cultural con la apertura del proyecto expositivo ‘Donde no lo esperas’, un espacio especializado en artes gráficas que se ubica en la ya rehabilitada antigua casa del guarda de la Casa Colón. La iniciativa es fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo para impulsar la creación y la difusión del diseño gráfico en la ciudad.

Durante la inauguración, la alcaldesa Pilar Miranda subrayó que la apertura de esta sala “amplía el mapa cultural de Huelva y crea nuevos escenarios para la exhibición de un arte que, en muchas ocasiones, encuentra menos espacios para mostrarse”. La regidora destacó que el proyecto ofrece nuevas oportunidades a creadores y jóvenes talentos, además de acercar la cultura a la ciudadanía mediante la activación de espacios singulares como este inmueble o el recientemente recuperado ambigú del Gran Teatro.

Por su parte, el presidente de la Fundación Olontia, Pablo Sycet, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de reivindicar las artes gráficas como disciplina artística con identidad propia. La sala expondrá un cartel cada seis meses, acompañado de materiales de archivo que permitan contextualizar cada pieza.

La muestra inaugural recae en un documento icónico: el cartel promocional de Camarón de la Isla impreso y difundido en 1974, basado en una fotografía tomada un año antes por José Lamarca, considerado el fotógrafo de referencia del cantaor. La obra, perteneciente a la Colección Olontia, se exhibe en gran formato junto a una secuencia de imágenes de la misma sesión y al texto del proyecto Una obra, una historia, que profundiza en su relevancia cultural.

La exposición se completa con una selección de libros, revistas y publicaciones de los años 70 que ayudan a contextualizar la estética de aquella década, así como con una instalación de Pablo Sycet, también titulada ‘Donde no lo esperas’, que otorga sentido al conjunto.

El nuevo espacio podrá visitarse hasta el 30 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30.

Con esta apertura, el Ayuntamiento de Huelva reafirma su apuesta por generar espacios innovadores para la creación, reflexión y difusión cultural, impulsando proyectos que vinculan el pasado, presente y futuro de las artes gráficas.