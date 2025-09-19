Templos abiertos, corazón encendido

Huelva se prepara hoy para vivir la antesala de un momento histórico. Antes de que la Magna inunde sus calles mañana, la ciudad abre sus templos para que vecinos y visitantes puedan contemplar a las vírgenes coronadas y patronas que protagonizarán la gran procesión. Desde las 17:00 (en algunos templos por la matinal, también) hasta aproximadamente las 21:00-22:00 horas, las iglesias y capillas se llenan de luz, aromas de incienso y murmullos de oración, mientras en algunas se celebran misas y, en la mañana del sábado, habrá celebraciones adicionales como preludio del desfile.

Magna Mariana 2025.

Se espera una afluencia masiva: entre 120.000 y 150.000 personas de toda la provincia e incluso de otras cercanas, duplicando la población habitual de la ciudad. Cada templo, cada calle y cada plaza se transforma en un mosaico de historia, devoción y emoción contenida.

Magna Mariana 2025.

Templos en los que se encuentran las imágenes marianas.

Iglesia Purísima Concepción (Calle Concepción, 20)

Virgen de la Amargura Coronada (Hermandad del Nazareno)

Nuestra Madre y Señora de los Dolores Coronada (Vera Cruz)

Virgen de la Peña Coronada (Puebla de Guzmán)

Virgen de los Milagros Coronada (Palos de la Frontera)

Virgen del Socorro Coronada (Rociana)

Parroquia de San Pedro (Plaza de San Pedro, 10)

Virgen del Refugio (Hermandad de Pasión)

Virgen del Valle Coronada (La Palma del Condado)

Reina de los Ángeles Coronada (Alájar)

Virgen de los Remedios Coronada (Villarrasa)

Virgen de la Cinta Coronada, patrona de Huelva

Ermita de la Soledad (Calle Jesús de la Pasión, 7)

Virgen de la Salud

Virgen de la Soledad Coronada (Ayamonte)

Virgen de las Angustias Coronada, patrona de Ayamonte

Catedral de la Merced (Plaza de la Merced)

María Santísima de los Dolores (Hermandad de los Judíos)

Virgen de la Estrella Coronada (Chucena)

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (Calle Presbítero Pablo Rodríguez, 3)

Virgen del Rosario (Hermandad de la Cena)

Virgen de la Victoria Coronada

Virgen de Montemayor Coronada, patrona de Moguer

Capilla de la Misericordia (Calle Rábida, 38)

María Auxiliadora Coronada (La Palma del Condado)

Iglesia de Jesús del Calvario (Calle Jesús del Calvario, 5)

Virgen de la Bella Coronada, patrona de Lepe

Iglesia de la Esperanza (Calle de la Esperanza Coronada)

Virgen del Mayor Dolor Coronada, patrona de Aracena

Virgen de la Esperanza Coronada

Parroquia de San Sebastián (Avda. Federico Mayo, 11)

Virgen de la Paz (Hermandad de los Mutilados)

Parroquia de Santa Teresa (Plaza del Perdón)

Virgen de los Dolores (Hermandad del Perdón)

Hoy, Huelva se ofrece como un mapa de fe, historia y tradición. Cada templo y cada imagen se convierten en parada obligatoria para quienes quieran vivir la antesala de la Magna, un recorrido que combina la solemnidad del silencio con la emoción contenida de miles de visitantes que preparan su espíritu para un día histórico. La ciudad, iluminada por el atardecer y los reflejos de los templos, se transforma en un escenario donde la devoción se despliega en todo su esplendor.