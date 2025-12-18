Huelva se consolida como referente de la movilidad sostenible con la II Jornada de Movilidad

La II Jornada de Movilidad Sostenible de Huelva, organizada por el Ayuntamiento junto a EMTUSA, ha reunido hoy a representantes de administraciones públicas, empresas del sector y expertos para debatir y generar propuestas que impulsen una movilidad urbana más eficiente, sostenible y centrada en las personas.

Durante la apertura institucional, el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, destacó que el objetivo es convertir a Huelva “en referente de la movilidad sostenible a nivel nacional”, aprovechando la transformación urbanística, económica y social de la ciudad, marcada por la apuesta por energías renovables y el hidrógeno verde como eje estratégico.

La jornada incluyó mesas redondas sobre transporte de viajeros, intermovilidad, electromovilidad, combustibles alternativos y nuevas tecnologías aplicadas al transporte, generando un espacio de debate donde se compartieron experiencias y se plantearon soluciones concretas para el presente y futuro de la movilidad urbana.

Se puso especial énfasis en el papel estratégico de EMTUSA, que durante el último año ha incorporado autobuses eléctricos de cero emisiones, instalado cargadores eléctricos en cocheras y desarrollado marquesinas inteligentes alimentadas por energía solar que ofrecen información en tiempo real a los usuarios. Próximamente se licitarán seis nuevos vehículos eléctricos para continuar con la modernización del transporte público.

Además de las infraestructuras y la tecnología, los participantes destacaron la necesidad de un cambio cultural en la forma de desplazarse, fomentando la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía para construir entornos urbanos más limpios y saludables.

La II Jornada de Movilidad Sostenible de Huelva se consolida así como un foro de referencia nacional para el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas que permitan avanzar hacia un modelo de movilidad urbana integrado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.