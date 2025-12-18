La Fundación Laberinto celebra este sábado en Huelva la VIII Carrera del Euro

La Fundación Laberinto celebrará este próximo sábado 20 de diciembre en Huelva la VIII edición de la Carrera del Euro, una de las iniciativas solidarias más emblemáticas de la entidad, con la que vuelve a salir a la calle para dar visibilidad a su labor y recaudar fondos destinados a la construcción del Centro Polivalente P’alante.

El proyecto, cuyas obras se encuentran en marcha desde el pasado mes de enero, tiene como objetivo ofrecer atención especializada a jóvenes onubenses con necesidades especiales y enfermedades raras, cubriendo una importante demanda social en la provincia.

La Carrera del Euro, lejos de ser una prueba deportiva, se presenta como un gesto colectivo de solidaridad. La iniciativa consiste en extender una alfombra roja desde la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de Huelva, hasta la Plaza de las Monjas, sobre la que los participantes irán depositando monedas de un euro para completar el recorrido. Durante toda la actividad, el ambiente festivo estará acompañado por los villancicos del Coro Voces del Conquero, habitual en esta cita anual.

La presidenta de la Fundación Laberinto, Pilar Pereda, ha destacado que “la Carrera del Euro se ha convertido en una cita ineludible para nosotros”. Aunque en sus primeras ediciones el objetivo principal era la recaudación, Pereda subraya que hoy “lo realmente importante es la oportunidad que nos brinda de mostrar en plena calle nuestro proyecto, la realidad de las enfermedades raras y lo que queremos para Huelva”.

La presidenta también ha agradecido de forma especial el patrocinio del Puerto de Huelva, “que materializa su compromiso cierto y sincero con un proyecto que es de toda la sociedad onubense”.

El acto inaugural contará con la presencia de diversas autoridades y representantes institucionales y sociales, entre ellos la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la diputada provincial de Asuntos Sociales, Carmen Díaz; el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Huelva, Antonio González García; el representante de Smurfit Westrock, Antonio Lijó; y la jefa de Intervenciones de Exolum en Huelva, María José Muñiz.